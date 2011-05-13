«Свобода» проведет марш в Одессе

21 мая в Одессе в рамках общенациональной кампании ВО «Свобода» пройдет социальный марш против продажи украинской земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации ВО «Свобода», участники акции также будут протестовать против Налогового и Жилищного кодексов, пенсионной реформы.

Марш пройдет по центральным улицам Одессы. Завершение - возле памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке.

«Земельный вопрос сегодня чрезвычайно актуален. Очевидно, что сейчас власть, в том числе спровоцированными ею львовскими событиями, стремится отвлечь общество от катастрофических последствий запланированных реформ и социально-экономического состояния в государстве. Поэтому мы хотим поднять украинцев на борьбу, показать, что мы спринципиальная, последовательная, ответственная политическая сила, которая борется за установление справедливости в Украинском государстве. Марш 21 мая в Одессе - это реакция на стремление уголовно-олигархической системы отобрать у украинцев последнее, что осталось, – землю, и превратить в наймитов и батраков на своей Богом данной земле. Никакого отношения к львовским событиям он не имеет, о чем пишут некоторые СМИ. Он планировался еще два месяца назад. Поскольку марш проводится в канун Дня героев, то самое лучшее почтить их - стать на защиту украинской земли, за которую они боролись и погибли», - отметил председатель облорганизации ВО «Свобода» Павел КИРИЛЕНКО.