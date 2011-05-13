Королевская: цель "реформ" одна - сделать богатых богаче

Волна акций протеста, которая сегодня охватила города Украины, объединяет Восток и Запад страны вокруг защиты конституционных прав граждан.

Об этом заявила народный депутат, председатель Народной коллегии Всеукраинской общественной акции «Вперед» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в Хмельницком на митинге в рамках Весеннего марша протеста.

«Если не мы, то кто, если не сейчас, то когда? - обратилась Н.КОРОЛЕВСКАЯ к участникам митинга в Хмельницком. - Все сильные люди должны объединяться, чтобы жестко продемонстрировать власти свою позицию, показать, что у нас есть свои альтернативные предложения - «Народная реформа», на которых мы будем настаивать. Позволить вернуть страну назад в девяностые - с гиперинфляцией, развалом экономики, тотальной безработицей - мы не имеем права».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, она отметила, что акции протеста сегодня объединяют Восток и Запад Украины. «Вчера митинги прошли в Запорожье и Львове, Чернигове и Виннице, сегодня в Хмельницком, завтра в Киеве. 19 мая под Верховной Радой пройдет Весенний марш протеста. Это наша весна, эта наша страна, и мы никому ее не отдадим», - подчеркнула народный депутат.

«Наш гражданский долг сегодня - сказать «стоп» произволу власти, разрушению экономики и «реформам», цель которых только одна - сделать богатых еще богаче, а бедных - еще беднее. Мы должны заставить власть принять народные реформы в интересах людей, а не чиновников. Выполнять социальные гарантии перед обществом - это обязанность власти, а не милостыня, которую они подают людям», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, украинская власть продолжает жить в долг, подменяя фундаментальные реформы манипуляциями, и переводя свои социальные обязательства на людей. «Сегодня людей поставили перед выбором - покупать либо хлеб, либо молоко. Нам такой выбор не нужен», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Главное задание сегодня, считает народный депутат, спасти страну от экономической разрухи, к которой ведет власть. «Поэтому мы вместе с общественными и профсоюзными организациями сделали за правительство его работу и подготовили «Народную реформу», которая прошла обсуждение во всех регионах страны. К сожалению, рассматривать эти предложения власть не захотела. Сегодня правительство лишь имитирует диалог с одной целью - дезориентировать людей, расколоть протестное движение и сорвать Весенний марш протеста 19 мая», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, нынешняя власть уважает только силу или деньги. «Так как все деньги у людей уже забрали, нужно показать власти народную силу. Терять больше ничего. Кроме конституционных прав, больше ничего не осталось. Никто - ни государство, ни партии, ни политики, никакая самая лучшая власть не будет так заботиться о своих гражданах, как граждане сами о себе», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщалось, 12 мая в Чернигове и 10 других городах Украины состоялись митинги в поддержку Всеукраинской общественной акции «Вперед». Митингующие протестуют против социально-экономической политики правительства, и выступают за принятие «Народной реформы» - пакета законопроектов, подготовленного по инициативе народного депутата Н.КОРОЛЕВСКОЙ. 14 мая акция протеста пройдет в Киеве, 15 мая - в Киевской области, 16 мая – в городах западных областей Украины и Кривом Роге. 19 мая - в Киеве возле Верховной Рады пройдет общий Весенний марш протеста.