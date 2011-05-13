Минобразования предлагает изменить график учебы в связи с Евро-2012

В связи с проведением в Украине финального тура чемпионата Европы по футболу в 2012 году Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины предлагает изменения в графике окончания 2011/2012 учебного года.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении образования и науки Донецкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, во исполнение протокольного поручения совещания под председательством премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА «О подготовке инфраструктуры принимающих городов к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу» Министерством образования внесены на рассмотрение общественности изменения в графике окончания 2011/2012 учебного года.

Предлагается в следующем учебном году занятия в 1-8-х и 10-х классах завершить 25 мая 2012 года, в 9-х классах - 17 мая, в 11-х классах - 3 мая.

Праздник «Последний звонок» в общеобразовательных учебных заведениях планируется провести 25 мая.

В 9-х классах государственная итоговая аттестация будет проводиться с 18 по 30 мая, в 11-х классах - с 4 по 11 мая. При этом внешнее независимое оценивание в 2012 году планируется провести с 14 мая по 7 июня.

Учебный год в 2011 году традиционно начнется 1 сентября, заключено в сообщении.