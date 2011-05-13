Томенко боится, что праздником станет годовщина пакта Риббентропа-Молотова

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что надо сделать все, чтобы другие государства не вмешивались и не «подсказывали» Украине, как праздновать или отмечать те или другие события.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера, об этом он заявил сегодня, закрывая пленарное заседание парламента.

«Ведь если государство не остановит этого иностранного вмешательства, которое стимулируют радикальные организации в Украине, это может привести к ситуации, что в Украине начнут отмечать годовщину пакта Риббентропа-Молотова», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что «политические оценки относительно нашего прошлого (это идет ли речь о второй Мировой войне, или о других событиях) – исключительное право украинского народа: украинских политиков, историков или граждан».

«Поэтому, украинская история – это дело Украины», - подытожил Н.ТОМЕНКО. «Поэтому сегодня следует остановить политизацию украинской истории и сделать ее средством объединения, а не средством конфликта», - добавил он.