Наша Украина поддерживает акции «Дня Гнева»

Партия «Наша Украина» поддерживает протестные акции «Дня Гнева».

В заявлении партии, переданной агентству УНИАН, отмечается, что антисоциальные действия власти, которые не учитывают реальных потребностей людей, привели к масштабному обнищанию по всей стране. «Люди теряют ощущение перспективы как для себя, так и своих детей», - отмечают в партии.

«Наша Украина» считает всеукраинские акции протеста против псевдореформ власти - «День Гнева» - закономерным и справедливым народным протестом и рассматривает его как консолидированный голос всего общества.

«Эта власть не имеет других рецептов “реформ”, кроме повышения коммунальных тарифов, закрытия малого и среднего бизнеса, консервирования пенсионной несправедливости, повышения оплаты за учебу, сокращение сети средних школ и медицинских учреждений», - заявляют в партии.

По убеждению авторов заявления, власть продолжает уничтожать малый бизнес – основу жизни миллионов украинцев.

В «Нашей Украине» отмечают, что вследствие налоговой реформы только по первым трем месяцам 2011 года прекратили свою работу свыше 55 тыс. частных предпринимателей. Уже сейчас свыше 12 млн. граждан находятся за чертой бедности.

«Наша Украина» требует остановить антинародную политику нынешней власти и нынешнего правительства.

«Мы предлагаем ясную альтернативу – немедленно на законодательном уровне упростить условия деятельности малого и среднего бизнеса, перераспределить расходы государственного бюджета и средства, выделенные на хищнические запросы чиновнической верхушки, сосредоточив их на нужды образования, медицины и поддержки малообеспеченных людей», - говорится в заявлении.

«Люди не будут дальше терпеть растущую социальную несправедливость и поднимаются на протесты против антинародной политики власти. Власть должна нести ответственность. Антинародное правительство должно уйти в отставку», - убеждены в “Нашей Украине”.