Янукович сказал, когда примет решение по губернатору Цымбалюку

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет решение относительно отставки председателя Львовской областной государственной администрации Михаила ЦЫМБАЛЮКА после заключений рабочей группы Генпрокуратуры, которая изучает события 9 мая во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня журналистам в Киевской области.

«Нужно поискать мудрое решение, нужно разобраться прежде всего. Сейчас работает комиссия», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ отнес к заслугам М.ЦЫМБАЛЮКА то, что он не допустил стычек в своем кабинете, и ради этого написал заявление об увольнении. «То, что он не допустил стычек у себя в кабинете – потому что, если бы это произошло и было бы нарушение законов, сегодня кто-то был бы уже за решеткой. По-видимому, это его заслуга», - сказал Президент.

В то же время глава государства считает, что М.ЦЫМБАЛЮК не должен был допускать, чтобы вообще произошли такие события 9 мая. «Это, по-видимому, его большая вина. Поэтому я разберусь до конца. И как только мы получим заключения (рабочей группы – УНИАН), будет принято решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 9 мая во Львове произошли стычки между представителями патриотических сил и людьми, которые праздновали День Победы, - представителями партий КПУ, «Родына», «Русское единство» и ветеранами.

10 мая губернатор Львовщины М.ЦЫМБАЛЮК написал заявление об увольнении с должности. Позже он заявил, что написал его под давлением местных депутатов от Всеукраинского объединения «Свобода», чтобы не осложнять ситуацию.

«Ко мне в рабочий кабинет вошла группа депутатов Львовской областного и городского советов, которые выразили ультиматум, что не выйдут из кабинета до тех пор, пока не напишу заявление об увольнении. Я не боюсь давления, потому что всегда действовал в соответствии с требованиями действующего законодательства, однако, чтобы не осложнять ситуацию - написал заявление об увольнении», - отметил М.ЦЫМБАЛЮК.

Сейчас во Львове работает созданная Генпрокуратурой рабочая группа для расследования событий 9 мая. В ее состав вошли также представители Службы безопасности и Министерства внутренних дел.