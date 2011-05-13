Могилев показал депутатам видео из Львова

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ считает, что события во Львове 9 мая были заранее спланированной акцией со стороны праворадикальных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

Перед своим выступлением А.МОГИЛЕВ продемонстрировал депутатам небольшую видеозапись событий во Львове. После этого депутаты из фракции КПУ стали выкрикивать «фашисты», выражая таким образом свое возмущение по поводу кадров, на которых было видно, как молодые люди срывают с людей преклонного возраста георгиевские ленты, поджигают, рвут красные флаги.

А.МОГИЛЕВ отметил, что радикально настроенные граждане правого направления проигнорировали судебное решение о запрещении проведения митингов во Львове.

«Последующее развитие событий подвергает сомнению мирные намерения относительно чествования ветеранов Второй мировой войны. Понятно, что организовать и собрать такое количество слишком активных молодых людей лишь за идею невозможно. Очевидно, сценарий разработан заранее», - сказал он.

По словам министра, это подтверждают и кадры видеосъемки, где видно, что происходило активное управление этими молодыми людьми, на лицах которых были маски.

«Согласитесь, что на мирных акциях лица масками не прикрывают», - сказал А.МОГИЛЕВ, добавив, что это является одним из признаков противоправных действий.