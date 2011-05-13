Литвин поставил ультиматум Азарову

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что ВР не будет рассматривать правительственных законопроектов, если члены Кабинета министров не будут присутствовать в парламенте на Часе вопросов к правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании ВР.

Перед этим народный депутат Украины Сергей САС (фракция "БЮТ-Батькивщина") напомнил, что в соответствии с законом о Кабинете министров и Регламентом ВР, «при проведении Часа вопросов к правительству должно быть правительство в полном составе, за исключением тех членов Кабмина, которые находятся в командировке».

Он отметил, что сегодня в сессионном зале есть лишь вице-премьер-министр Украины Сергей ТИХОНОВ и министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

«Я не думаю, что своей формой красивой министр внутренних дел может заменить весь состав Кабмина», - отметил С.САС.

Он обратился к В.ЛИТВИНУ принять меры относительно этого.

В ответ В.ЛИТВИН сказал: «Замечание абсолютно справедливое». «Я неоднократно имел по этому поводу разговор с членами правительства», - добавил он.

В.ЛИТВИН, обращаясь к ВР, предложил принять решение о том, что в следующую пятницу, «если не будет Кабмина в полном составе, за исключением тех, кто в командировках, мы вопросы рассматривать не будем, как и те законопроекты, которые будут вноситься Кабмином, если не будут выполнены требования законодательства».