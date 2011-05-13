Янукович проверит, как готовятся к проведению «Формулы-1» на воде
08:35, 13 мая 2011Политика
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Поездка на Киевщину
Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит комплекс «Агромарс» по производству мяса в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
В Вышгороде В.ЯНУКОВИЧ ознакомится с ходом подготовки инфраструктуры для проведения в Украине этапа чемпионата мира «Формула-1» на воде.
Представители СМИ приглашаются на 9.00 (с. Гавриловка Вышгородского района).
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