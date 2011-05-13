Янукович проверит, как готовятся к проведению «Формулы-1» на воде

08:35, 13 мая 2011
Политика
1138 0

Поездка на Киевщину

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит комплекс «Агромарс» по производству мяса в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В Вышгороде В.ЯНУКОВИЧ ознакомится с ходом подготовки инфраструктуры для проведения в Украине этапа чемпионата мира «Формула-1» на воде.

Представители СМИ приглашаются на 9.00 (с. Гавриловка Вышгородского района).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter