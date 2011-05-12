Прокурор Киева посетил Луценко в больнице

Сегодня прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК по собственной инициативе побывал в столичной больнице скорой медицинской помощи, где находится экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, чтобы лично убедиться в условиях его содержания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«По моему мнению, состояние здоровья Юрия ЛУЦЕНКО удовлетворительно стабильное, он адекватно себя ведет, общается и шутит. Свободно передвигается по палате, самостоятельно ходит на процедуры», - цитирует А.МЕЛЬНИКА пресс-служба.

По ее данным, столичный прокурор общался с Ю.ЛУЦЕНКО более часа и отметил, что последний содержится в надлежащих условиях, один в четырехместной палате, которая предусмотрена для арестованных лиц, находится под постоянным присмотром медиков, в палате есть телевизор, книги.

«Каких-либо заявлений и жалоб относительно ненадлежащего содержания от Юрия ЛУЦЕНКО не поступало», - сообщил А.МЕЛЬНИК.

В то же время персонал медицинского учреждения заверил столичного прокурора, что экс-министру оказывается необходимая квалифицированная помощь, в которой нуждаются лица, которые голодают. "Как подтвердили врачи, Юрий ЛУЦЕНКО действительно голодает, состояние здоровья ими постоянно контролируется", - отмечает пресс-служба, добавляя, что Ю.ЛУЦЕНКО в присутствии А.МЕЛЬНИКА поблагодарил врачей за оказанную надлежащую медицинскую помощь и попросил не комментировать представителям средств массовой информации подробности поставленного ему диагноза.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

10 мая жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.