Тигипко рассказал, что может предложить вместо старой «упрощенки»

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО исключает возможность возврата к действовавшей до принятия Налогового кодекса упрощенной системы налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

Он отметил, что такая форма налогообложения приводит к потерям бюджета.

В то же время, по словам С.ТИГИПКО, правительство может предложить альтернативный законопроект, которым будет предусмотрено ведение бизнеса физлицами. В частности, они смогут стать плательщиками налога на добавленную стоимость и на них будет распространяться норма об амортизационных отчислениях. При этом такая деятельность будет предусматривать упрощенную отчетность, отметил С.ТИГИПКО.