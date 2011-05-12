К Луценко пустили жену только на 15 минут

Супруга экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Ирина находится в Генеральной прокуратуре, где пытается получить разрешение на очередное свидание с мужем в больнице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народная Самооборона», следователь Сергей ВОЙЧЕНКО заявил И.ЛУЦЕНКО, что не может выдать разрешение на свидание, поскольку время встреч определяют врачи.

И.ЛУЦЕНКО является защитником своего мужа по его уголовному делу и пользуется всеми правами защитника, предусмотренными статьей 48 Уголовно-процессуального кодекса, которой не ограничивается время общения защитника со своим подзащитным.

В пресс-службе партии допустили, что отказ следователя дать И.ЛУЦЕНКО разрешение на посещение свидетельствует о давлении на экс-министра.

“Очевидно, что Генпрокуратура прибегает к любым шагам, чтобы не только создать Юрию ЛУЦЕНКО препятствия для полноценной защиты, но и давит на него психологически: напомним, что в палате вместе с Юрием ЛУЦЕНКО постоянно находятся 4 милиционера, а жена могла пообщаться с ним сегодня лишь 15 минут”, - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, невзирая на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

10 мая жена экс-министра И.ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

Вчера, 11 мая, жена экс-министра сообщила, что на протяжении дня пыталась получить разрешение следователя на свидание с Ю.ЛУЦЕНКО, однако его выдали лишь в 18.20 с возможностью посещения на следующий день, то есть 12 мая.