Главный архитектор Киева: надо идти вглубь, ввысь и к центру

Разрабатываемая Стратегия развития Киева до 2025 года предусматривает развитие города в существующих границах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель проекта по разработке стратегии Киева до 2025 года Сергей ПЕРАПЕЧКА (компания BCG) сегодня в ходе третьего заседания общественного совета по разработке данного документа.

Руководитель проекта озвучил пять принципов устойчивого территориального развития города, которые закладываются в Стратегию развития Киева до 2025 года.

Среди них – компактность, что предполагает фиксацию территории города в существующих границах, приоритет вторичной застройки, сфокусированность на модернизации и развитии существующей инфраструктуры.

В документе делается акцент на формировании города как культурно-делового центра, что предусматривает реструктуризацию и перепрофилирование промышленных зон, которые занимают около 20% территории столицы, а также развитие нескольких центров деловой активности (строительство мест приложения труда на Левом берегу) и сбалансированное развитие агломерации (предполагает координирование действий с Киевской областью).

Еще один принцип – ответственность перед будущими поколениями – включает восстановление и сохранение «старого города», который сможет стать привлекательным для туризма, обеспечение строительства объектов медицинской и спортивной инфраструктуры в новой застройке, сохранение и увеличение зеленых зон.

При этом предполагается обеспечить плановость и контроль за выполнением стратегии, основным инструментом которой станет генеральный план города. Прозрачность планируется обеспечить путем создания информационной онлайн-системы по объектам инвестиций и вопросам градостроительства, а также через постоянный мониторинг и ведение градостроительного кадастра.

В ходе обсуждения документа начальник Главного управления градостроительства и архитектуры КГГА Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК поддержал данные принципы. Он отметил, что компактность предполагает нахождение города в своих границах, а новое строительство сопряжено с большими инвестициями и развитием сопутствующей инфраструктуры.

При этом, по мнению главного архитектора Киева, принимая во внимание приоритет вторичной застройки, необходимо идти «вглубь, ввысь и к центру».

Он пояснил, что необходимо повышать среднюю этажность зданий, осваивать территории, которые были охранными зонами предприятий, осваивать подземное пространство для строительства паркингов, тоннелей, создавать многоуровневую транспортную инфраструктуру.

В свою очередь начальник Института генерального плана Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ считает, что компактность ведет к уменьшению затрат на развитие инфраструктуры, однако следует учитывать тот факт, что население негативно настроено по отношению к уплотнению застройки.

По его мнению, кроме 6,5 га промышленных зон, в Киеве можно использовать для развития и перепрофилировать тысячи гектаров ведомственных территорий.

Кроме того, С.БРОНЕВИЦКИЙ отметил, что документ должен стать локомотивом, который стимулирует изменения в законодательстве относительно отселения жильцов из домов устаревшей застройки при реновации.

В ходе обсуждения проекта также отмечалось, что стратегию развития Киева следует рассматривать совместно со стратегией развития Киевской области.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская администрация в мае закончит разработку Стратегии развития города Киева до 2025 года, которую представят иностранным компаниям, заинтересованным в инвестициях в Киев.

Проект по разработке Стратегии развития Киева до 2025 года инициирован КГГА. Для реализации проекта создан консорциум, в который входят: Фонд «Эффективное управление», консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG), Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, Центр Разумкова, НИИ социально-экономического развития города, Институт генерального плана Киева.

Фонд «Эффективное управление» (www.feg.org.ua) был создан по инициативе бизнесмена и политика (депутата ВР от Партии регионов) Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов с безупречной репутацией. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, в который входят известные общественные и политические деятели разных стран с уникальным опытом и безупречной репутацией.

The Boston Consulting Group (BCG) – международная компания, работающая в отрасли управленческого консалтинга, выступает ведущим консультантом по вопросам стратегии бизнеса. Частная компания BCG была создана в 1963 году, представлена 71 офисом в 41 стране мира.

BCG сотрудничает с украинскими организациями на протяжении последнего десятилетия. Офис компании в Киеве был открыт в 2007 году.