«Ливеллой» займется Верховная Рада

Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств и последствий деятельности на украинском рынке нефтепродуктов компании «Ливелла».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного постановления, внесенного народными депутатами Арсением ЯЦЕНЮКОМ и Николаем МАРТЫНЕНКО, проголосовали 322 народных депутата из 380, зарегистрированных в сессионном зале.

Основными заданиями Временной следственной комиссии являются получение полной информации относительно обстоятельств и последствий деятельности на украинском рынке нефтепродуктов компании «Ливелла»; установление размера убытков, нанесенных государству безналоговым импортом нефтепродуктов компанией «Ливелла»; определение круга лиц, виновных в нарушениях действующего законодательства в сфере ведения бизнеса; подготовка и направление материалов соответствующим правоохранительным органам с целью привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства.

Председателем ВСК стал член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.