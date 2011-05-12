ГПУ не пустила Тимошенко в Харьков - говорят, сама виновата

Генеральная прокуратура Украины вынуждена отказать экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в разрешении на поездку в г. Харьков.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, «сегодня, 12 мая 2011 года, ТИМОШЕНКО Ю.В. опять не прибыла в Генеральную прокуратуру Украины, чем в очередной раз сорвала проведение запланированных следственных действий с ее участием».

«В связи с систематическими нарушениями ТИМОШЕНКО Ю.В. требований действующего уголовно-процессуального законодательства, препятствованием в проведении досудебного следствия, Генеральная прокуратура Украины вынуждена отказать ей в предоставлении разрешения для поездки в г. Харьков 17–18 мая 2011 года, поскольку в указанные дни запланировано проведение следственных действий при ее участии», - сообщили в Отделе связей со СМИ Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 10 мая лидер партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО передала в Генеральную прокуратуру ходатайство о предоставлении возможности осуществить на будущей неделе рабочую поездку в Харьковскую область. Она также сообщила, что намерена посетить Харьковскую область по приглашению местной общины.