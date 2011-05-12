Отмену виз с Турцией тормозят украинские чиновники?

Украинские чиновники тормозят развитие отношений между Киевом и Анкарой.

Об этом журналу WEEKLY.UA сообщил посол Турции в Украине Ахмет Бюлент МЕРИЧ.

Как пишет издание, Турция уже давно заявила о готовности отменить визы для украинских граждан. Украинцы также ожидают этого, к тому же в Турции проживает значительное количество украинцев. Однако, с украинской стороны есть озабоченность, что слишком много турецких граждан будет приезжать в Украину. Некоторые украинские учреждения обеспокоены тем, что в случае установления безвизового режима с Турцией Украина не получит таких же условий с Европейским Союзом.

Во время визита премьер-министра Турции Реджепа Тайипа ЭРДОГАНА в Украину стороны договорились об отмене виз. Переговоры по этому поводу состоялись в середине апреля, сейчас продолжается работа над текстом соглашения, предложенного турецкой стороной.

По информации WEEKLY.UA, из Украины в Турцию в 2010 году въехало почти 570 тыс. туристов, а в 2011 году ожидается около 700 тыс. В 2011 году рост потока туристов из всего мира в Анталью за первые четыре месяца, по данным турецкого посольства, составил около 30,8%, из Украины — 22,8%.

У туристов из Украины расходы, которые не входят в условия турпакета, минимальны в отличие от туристов из Европы и восточных стран, которые пользуются дополнительными программами гостиниц и тратят деньги за их пределами, отчего их расходы намного более высоки.

По информации туроператоров, в 2010 году турпакет на одного человека в среднем составлял 600–650 долл. Цена самой дешевой путевки с проживанием в гостинице с системой аll inclusive была 350 долл. В 2011 году цены на пакеты тура останутся такими, как и в прошлом году.