Жена: в палате Луценко днюют и ночуют 4 милиционера

В отделении острых отравлений Киевской городской больницы скорой медицинской помощи, куда из СИЗО был переведен экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, находится свыше 20 человек спецназа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина.

«Круглосуточно с ним находятся 4 милиционера. Они там с ним ночуют, стоят, сидят. Находится больше 20 человек спецназа в масках – всех контролируют, всех проверяют», - сказала жена экс-министра, добавив, что ее, когда она зашла в отделение, также проверила женщина-милиционер, которая предупредила, что нельзя проносить никаких средств и тому подобное», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

10 мая жена экс-министра И.ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

Вчера, 11 мая, жена экс-министра сообщила, что в течение дня пыталась получить разрешение следователя на свидание с Ю.ЛУЦЕНКО, однако его предоставили только в 18.20 с возможностью посещения на следующий день, то есть 12 мая.

Сегодня конвой допустил И.ЛУЦЕНКО в палату мужа.