Жена: Луценко со вчера не встает с кровати, и постоянно - под капельницами

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО из-за голодовки находится в истощенном состоянии, со вчерашнего дня практически не встает с кровати и постоянно находится под капельницами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила его жена Ирина ЛУЦЕНКО после посещения мужа в отделении острых отравлений Киевской больницы скорой медицинской помощи, в которую из СИЗО на днях был переведен Ю.ЛУЦЕНКО.

«Ему провели обследование, полностью сняли кардиограмму – у него тахикардия, очень сильно повысился пульс. Юра со вчерашнего дня с обеденного времени на капельницах. Не встает. Последний раз, когда он встал, - только чтобы его не несли на носилках - это была процедура МРТ вчера вечером, когда мне не дали его увидеть. Говорит, что я из последних сил просто дошел. Практически он все время на капельницах – заканчиваются одни капельницы, подключают другие», - сказала И.ЛУЦЕНКО.

Она добавила, что капельницы Ю.ЛУЦЕНКО начали ставить вчера в три часа ночи.

Также И.ЛУЦЕНКО подчеркнула, что врачи подтверждают у экс-министра диагноз “сахарный диабет второго типа приобретенный”.

Она напомнила, что ее муж голодает уже 21-й день и похудел более чем на 20 килограммов, находится в обессиленном состоянии.

По ее словам, следы интоксикации с лица Ю.ЛУЦЕНКО практически исчезли. Жена считает, что это произошло благодаря тому, что ее мужу ставят капельниц для подпитки организма.

Также И.ЛУЦЕНКО заявила, что ее муж пожаловался, что у него постоянно «тянет ключицу, болит сердце». «Он с трудом говорит, чувствуется сухость во рту», - добавила она, подчеркнув при этом, что нужно понимать, что человек серьезно истощен.

«Просто он не может вставать и говорит: «Я не знаю, смогу ли вставать в эти дни, то есть человек лежит все время», - отметила И.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, она передала журналистам просьбу своего мужа не создавать в больнице ажиотажа, потому что это мешает работе врачей.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

10 мая жена экс-министра И.ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

Вчера, 11 мая, жена экс-министра сообщила, что на протяжении дня пыталась получить разрешение следователя на свидание с Ю.ЛУЦЕНКО, однако его дали только в 18.20 с возможностью посещения на следующий день, то есть 12 мая.