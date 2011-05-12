Королевская говорит, что Азаров только имитирует диалог с бизнесом

Правительство имитирует диалог с обществом с одной целью – расколоть гражданское общество, дезориентировать людей и сорвать массовые протесты, которые сегодня начинаются во всей стране.

Об этом заявила УНИАН народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батькивщина»), комментируя заявление премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о том, что украинское правительство намерено сделать май «месяцем откровенного диалога с бизнесом».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что правительство сделало все для развала экономики, в результате чего в стране сворачивается производство, закрываются предприятия, растет безработица, снижаются реальные доходы населения.

«После Налогового майдана у власти было полгода, чтобы пойти навстречу людям. Но власть 6 месяцев потратила на то, чтобы уничтожить малый и средний бизнес. А когда оказалось, что сломить дух людей не удастся, им дают очередную приманку, чтобы потом окончательно захлопнуть мышеловку. Власть пытается обнять бизнес, чтобы окончательно его задушить», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат напомнила, что власть проигнорировала требования, выдвинутые участниками Всеукраинского автомобильного марша протеста, в том числе - принятие разработанных Советом предпринимателей Украины законопроектов об упрощенной системе налогообложения, усилении ответственности чиновников за препятствование предпринимательской деятельности и введении моратория на проверки до 1 января 2012 года.

Также глава Комитета Верховной рады отметила, что правительственный законопроект об упрощенном налогообложении, обещанный еще на Налоговом майдане, до сих пор не утвержден и не подан в Верховную Раду.

«Теперь, испугавшись масштабов народного возмущения, правительство имитирует диалог с людьми. Все это делается лишь для того, чтобы расколоть гражданское общество, дезориентировать людей и сорвать массовые протесты, которые сегодня начинаются во всей стране», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, 13 апреля в Киеве состоялось заседание Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед», на котором было принято решение о начале бессрочной акции протеста. Сегодня, 12 мая проходят массовые митинги в Чернигове, Полтаве, Виннице, Запорожье, Харькове, Львове, Северодонецке и Сквире, 14 мая протесты пройдут в Киеве и области, 16 мая – в Кривом Роге. На 19 мая в Киеве запланированы Весенний марш протеста и второе заседание Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед».