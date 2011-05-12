Кучма убеждает Пшонку, что бежать не собирается

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА обратился к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с ходатайством об отмене меры пресечения в виде подписки о невыезде с места постоянного проживания, избранной для него следователями ведомства в марте 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Л.КУЧМЫ.

В ходатайстве отмечено, что мера пресечения применена безосновательно и без учета положений ч. 2 ст. 148 Уголовно-процессуального кодекса Украины, поскольку Л.КУЧМА не только не пытается уклониться от следствия, и выполняет все требования ГПУ, но и, наоборот, является наиболее заинтересованным лицом в установлении истины по делу.

Кроме того, при избрании меры пресечения не учтено, что, согласно Конституции, за Л.КУЧМОЙ сохраняется и охраняется законом звание Президента Украины.

Как отмечено в ходатайстве, ограничение свободного перемещения второго Президента Украины является значительным препятствием к осуществлению им активной общественной деятельности, как в Украине, так и за ее границами.

Л.КУЧМА надеется на положительное решение генерального прокурора Украины.

Комментируя ходатайство, он заявил: “Назначенная мне мера пресечения - не оправдана. Я точно не собираюсь прятаться – это, я думаю, очевидно для всех. Я больше, чем кто-либо, заинтересован, чтобы были наказаны настоящие виновники и найдена истина. Я отдал моей стране всю свою жизнь. И честь свою я буду защищать только здесь”.

Л.КУЧМА считает, что мера пресечения в виде подписки о невыезде избрана для того, чтобы унизить его. “Те, кто хочет унизить меня лично, вынуждая просить разрешения посетить в День Победы могилу отца, наверное, не понимают, как это выглядит со стороны. Подписка о невыезде для человека, который пожизненно имеет статус Президента государства, - это унижение, прежде всего, для этого государства. Лучшей гарантией для правосудия является не подписка, а мое слово, слово Президента. Потому я так убедительно прошу отменить мне эту меру пресечения”.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте возбудила в отношении Л.КУЧМЫ уголовное дело по ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.