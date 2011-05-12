К Луценко таки пустили жену

Конвой, который охраняет отделение Киевской больницы скорой медицинской помощи, где находится экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, разрешил его жене Ирине ЛУЦЕНКО посетить мужа.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло приблизительно через час после того, как И.ЛУЦЕНКО пришла в отделение и предъявила начальнику конвоя разрешение Генеральной прокуратуры на встречу с мужем.

Также охранникам передали телевизор, который И.ЛУЦЕНКО привезла с собой, чтобы поставить в палате мужа.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, невзирая на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

10 мая жена экс-министра И.ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

Вчера, 11 мая, жена экс-министра сообщила, что на протяжении дня пыталась получить разрешение следователя на свидание с Ю.ЛУЦЕНКО, однако его предоставили лишь в 18.20 с возможностью посещения на следующий день, то есть 12 мая.