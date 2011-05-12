Медики заявляют об угрозе жизни Луценко

Медики заявляют об угрозе жизни экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, если он будет продолжать голодовку.

Об этом пишет газета «Сегодня» № 101 от 12 мая.

«Вы знаете, нам главврач запретил говорить о ЛУЦЕНКО. Могу сказать, что он похудел почти на 20 кило. Так резко худеть нельзя! Одна моя знакомая врач тоже резко стала голодать, похудела — и умерла! Ему, думаю, сейчас никакие лекарства не помогут — ему нужна свобода. Он сразу начнет восстанавливаться. А если нет, у него может нарушиться клеточный обмен, а это чревато смертью. В спецпалате ЛУЦЕНКО один. Условия там неплохие», - заявила психиатр Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Валентина ГРИГОРЬЕВА.

В то же время адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН считает, что экс-глава МВД не прекратит голодовку. «Думаю, это случится лишь тогда, когда ему изменят меру пресечения», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с делом.

10 мая жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

Вчера, 11 мая, Генеральная прокуратура заявила, что ответственность за ситуацию, которая сложилась вокруг Ю.ЛУЦЕНКО, несут его защитники, отказавшиеся знакомиться с материалами дела.

ГПУ напомнила, что Печерский райсуд Киева 29 апреля по представлению следователя принял решение об ограничении времени ознакомления защитников Ю.ЛУЦЕНКО с материалами уголовного дела до 16 мая. После чего уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.