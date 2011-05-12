Жену Луценко опять не пускают к мужу в больницу

Конвой не пропускает жену экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Ирину, которая сегодня утром пришла в Киевскую больницу скорой помощи, чтобы посетить мужа в отделении острых отравлений, где он находится.

Как передает корреспондент УНИАН, у дверей отделения Ирина ЛУЦЕНКО продемонстрировала журналистам разрешение Генеральной прокуратуры на посещение Ю.ЛУЦЕНКО, однако начальник конвоя сказал жене экс-министра, что этот документ не согласован с врачом, и как только подпись врача там появится, он обещал И.ЛУЦЕНКО допустить к мужу. Также начальник конвоя сказал ей, что в настоящее время врач проводит осмотр ее мужа, а поэтому ей нужно подождать.

В то же время в интервью журналистам И.ЛУЦЕНКО сообщила, что Генпрокуратура дала ей разрешение на посещение мужчины только на сегодня, а как будет в последующие дни, она не знает, хотя подала следователю соответствующие заявления. Кроме того, И.ЛУЦЕНКО продемонстрировала журналистам несколько исторических и художественных книг, которые она принесла по просьбе Ю.ЛУЦЕНКО, а также телевизор, которого у ее мужа в палате нет.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

10 мая жена экс-министра И.ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

Вчера, 11 мая, жена экс-министра сообщила, что на протяжении дня пыталась получить разрешение следователя на свидание с Ю.ЛУЦЕНКО, однако его дали только в 18.20 с возможностью посещения на следующий день, то есть 12 мая.