Врачи прописали Луценко апельсины

Бывшему главе МВД уже провели несколько обследований в Больнице скорой помощи. «Вчера утром Луценко сделали диагностику головного мозга, а вечером — МРТ», - рассказал газета "Сегодня" источник в БСМП. Первое исследование выявило у экс-министра недостаток кислорода в мозге (гипоксия). Поэтому ему прописали прогулки на свежем воздухе, апельсины и красные фрукты. Экс-министру также провели УЗИ печени, почек и сердца.

Напомним, во время голодовки у Луценко обострился хронический панкреатит, также врачи выявили сахарный диабет второго типа (без зависимости от инсулина). По словам жены, лицо Луценко покрыто сыпью – вероятно, результат интоксикации организма.