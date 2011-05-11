Литвин забыл, что Бузек напомнил ему о демократии?

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, информируя общественность о его встрече с Президентом Европарламента Ежи Бузеком, забыл сообщить о главном.

Так, вчера пресс-служба ВР разослала релиз об этой встрече, которая состоялась во вторник, 10 мая во время чрезвычайного заседания Бюро Парламентской Ассамблеи парламентов Польши, Литвы и Украины в Страсбурге.

В сообщении говоритсяследующее: «Е.Бузек отметил, что несмотря на определенные проблемы, в Украине достигнута стабильность, и поздравил В.Литвина со всеми достижениями, которые были достигнуты Украиной в последнее время, подчеркнув, что они «видимые».

Вместо этого официальный сайт Президента Европейского Парламента дает эту новости несколько иначе. Ежи Бузек действительно «признал важность достигнутой политической стабильности», однако он также «выразил обеспокоенность ситуацией со свободой прессы, верховенством права и независимостью судебной системы в Украине».

Неужели господин Литвин не считает достойной внимания обеспокоенность европейских политиков ситуацией в Украине?