Европа содрогнулась, когда увидела Януковича возле портретов Сталина?

Известные украинские политологи и эксперты считают, что власть сознательно готовила столкновения 9 мая, чтобы отвлечь внимание от провальной экономической политики.

Как сказал в ходе проведенного "Політичною думкою" политолог Алексей ГАРАНЬ, “следствия таких инициатив прогнозировались, поэтому никого особенно и не удивили столкновения 9 мая. Это наглядно показало технологию для раскола общества. Организованные с юга поездки представителей определенных политических сил пророссийского ориентирования во Львов являются провокацией. И ВО “Свобода” тоже заявляла о том, что даст надлежащий отпор таким действиям. Словом, все планировалось”.

По убеждению эксперта, “бездеятельность правоохранительных органов во время столкновений является кричащей и свидетельствует о заинтересованности в таком сценарии. Безусловно, что это все направлено на поляризацию общества. Это также попытка со стороны власти показать собственному электорату, что, мол, смотрите, какие страшные «бандеровцы» и какие хорошие мы. И, наконец, самое главное, это попытка отвлечь внимание от социально-экономической ситуации в стране”.

По мнению А.ГАРАНЯ, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ “повел себя в этой ситуации очень недостойно. Проект (закона) о красных флагах проталкивался с помощью Банковой. Потом ЯНУКОВИЧ обещал, что он сразу подпишет данный закон, как только тот поступит в Администрацию Президента. До 9 мая данный закон не был им подписан лишь под воздействием обстоятельств, но я уверен, что вскоре Президент таки подпишет его. Соответственно, страну и в дальнейшем будут делить, а общественность будут в дальнейшем возбуждать, чтобы отвлечь внимание граждан от тяжелой социально-экономической ситуации в стране”.

Как заметил политолог Игорь ЖДАНОВ, “безусловно, власти были заранее известны последствия инициативы отпраздновать 9 мая с красным флагом. Такая инициатива работала на раскол страны. Красный флаг для многих не воспринимается как символ победы над фашизмом, а как символ советской оккупации, особенно в западных областях. И власть это прекрасно понимала. Поэтому такие инициативы власти были сознательно направлены на раскол общества. Благодарить Господа, что кому-то хватило среди них «клепки», и подсказали Президенту не подписывать закон об обязательном использовании в этот день такой символики. Раньше ветеранам никто не запрещал выходить с красными флагами в день победы”.

“Силовой конфликт, который произошел во Львове, был неминуем. Для этого, собственно, туда и отправили «Русское единство» и представителей других левых сил. От этого конфликта выиграла «Свобода» и власть. Первые понравятся радикально настроенным гражданам. Власть выиграла, поскольку они теперь будут рассказывать и объяснять не о тяжелой экономической ситуации в стране, не о высоких ценах на продовольствие, а об угрозах для страны от “оппозиционеров-националистов”, - считает И.ЖДАНОВ.

Сейчас, по его словам, “власть пытается снять с себя ответственность за те столкновения, которые она сама же и спровоцировала своими действиями, и перебрасывает ответственность на «Свободу», пугая при этом граждан этой организацией на востоке и юге. Такая ситуация власти очень выгодна будет вплоть до парламентских выборов. Этим власть и отвлекает внимание граждан от высоких цен, политических проблем и т. п.”.

Политолог Игорь ЛОСЕВ назвал парадоксом, что “коммунисты сейчас выступают идеологами партии большого капитала. Фактически Партия регионов, будучи интеллектуально ограниченной, танцует под дудку коммунистов, не понимая, что она при этом теряет. Скажем, коммунисты уже свой рейтинг подняли за счет избирателей Партии регионов. Но здесь не это главное. Безусловно, руководство властной партии осознавало, что приближается процесс приближения социального протеста граждан в связи с недовольством социально-экономической политикой власти. И для того, чтобы запад и восток не объединились в социальных протестах, надо было их опять столкнуть, вернуться снова в 2004 год, когда Партия регионов паразитировала на противопоставлении регионов, разделила страну на три сорта”.

“Когда депутаты от власти принимали в Раде закон о красном флаге, они прекрасно понимали, что это приведет к противостоянию и конфликтам. Власть этого хотела и этого добилась – отвлекла внимание граждан от абсолютно провальной социально-экономической политики и снова разъединила страну. Кроме того, Украина в этом году глубоко поразила и цивилизованный мир. Когда 9 мая Европа увидела, как на 20-м году независимости Украины весь Крещатик изобиловал большевистскими флагами, а ЯНУКОВИЧ стоял рядом с портретами Сталина, то я думаю, что Европа вздрогнула”, - заметил эксперт.

По словам И.ЛОСЕВА, он не знает, “как ЯНУКОВИЧ теперь будет ездить туда, поскольку после этого он должен восприниматься еще хуже, чем ЛУКАШЕНКО”.

Относительно деятельности в Украине экстремистских левых сил наподобие «Русского единства», то нынешняя власть “такие организации, безусловно, только приветствует и с радостью их использует. А эти организации ориентируются исключительно на Москву, в Украине они провоцируют столкновения, а, следовательно, являются опасными. И здесь СБУ должна что-то сделать, иначе они здесь спровоцируют и Боснию, и Косово, и что угодно. В Украине еще не было случаев, чтобы в столкновениях применялось оружие. При ЯНУКОВИЧЕ экстремисты уже начали стрелять”, - сказал эксперт.

Поэтому, по его мнению, “циничные объяснения советницы Президента о выгодности этой ситуации ТИМОШЕНКО, а не власти, даже не хочется комментировать, поскольку таких глупостей еще стоит поискать. Эти девочки из Администрации, которые так пытаются объяснить и оправдать любой абсурд и провокацию власти, воспринимаются в своей же среде как эдакие Тарапунька и Штепсель. Поэтому на них не стоит обращать внимания”.

Академик НАНУ Мирослав ПОПОВИЧ согласился, что инициативы властного большинства относительно использования красного флага на уровне с национальным является провокацией. “Во-первых, - сказал он, - власть оскорбила самих ветеранов, которые хотели спокойно отпраздновать этот день, без лишних дискуссий и тем более столкновений. Во-вторых, власть опозорилась перед миром. Мне стыдно за страну. А о событиях из Украины в этот день сообщали активно европейские СМИ”.

М.ПОПОВИЧ выразил уверенность, что “эти инициативы еще будут иметь свои негативные последствия. Авторы идеи о красном флаге, безусловно, знали об этом все и сознательно готовили данные провокативные законы. Считаю, что за это как раз должны понести ответственность, прежде всего авторы закона. А руководство страны должно сделать определенные выводы и не повторять такие дестабилизирующие и провокативные поступки”.