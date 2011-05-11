Королевская - о ЖЭКах: пока одни греют руки, другие замерзают

Пора навести порядок в расчётах за жилищно-коммунальные услуги, чтобы люди платили только за то, что реально получают.

Об этом заявила УНИАН народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батькивщина»), комментируя принятие в первом чтении подготовленного ею законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка расчётов за жилищно-коммунальные услуги и повышения качества их предоставления» (№ 7099).

«Всем известно, что качество услуг ЖКХ – крайне низкое. И коммунальные хозяйства даже не стремятся его повышать. А зачем? Ведь по действующему законодательству потребители всё равно вынуждены платить - независимо от того, какого качества эти услуги, и предоставляются ли они вообще», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Сегодня коммунальные хозяйства практически бесконтрольны, они злоупотребляют своим монопольным положением, игнорируют требование закона проводить пересчёт платежей, если услуги не предоставлялись. Например, когда отсутствует горячая вода, с потребителей без газовых счетчиков взимается доплата за якобы использованный сверх нормы природный газ. И получается как в присказке – «пока одни греют руки, другие замерзают без тепла», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она подчеркнула, что цель законопроекта – навести порядок в расчётах за жилищно-коммунальные услуги, чтобы люди и предприятия платили только за те услуги, которые реально получают.

В частности, предлагается ввести договорную основу в отношения между предприятиями коммунального хозяйства и потребителями. «Потребитель должен иметь выбор: платить за уже оказанную коммунальную услугу, по предоплате, или соглашаться на плановые платежи с последующим перерасчетом. И это должно быть чётко записано в договоре», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Согласно законопроекту, центральные органы исполнительной власти будут не только отслеживать состояние расчетов за коммунальные услуги, но следить за тем, как соблюдается порядок этих расчётов.

Проект закона также обязывает коммунальные хозяйства в течение одного месяца производить перерасчет оплаты за коммунальные услуги в случае перерывов с их предоставлением. Кроме того, законопроектом предполагается запретить коммунальным хозяйствам вводить по своему желанию дополнительные виды услуг, не предусмотренные типовыми договорами.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, принятие законопроекта приведет к улучшению качества предоставления коммунальных услуг и повышению прозрачности в расчетах за них.