Власенко думает, что суд будет слушать жалобу Тимошенко и ночью

Защитник экс-премьер-министра Украины Сергей ВЛАСЕНКО не исключает, что судебное заседание по рассмотрению жалобы Юлии ТИМОШЕНКО на незаконность возбуждения против нее уголовного дела продлится до позднего вечера.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение С.ВЛАСЕНКО высказал сегодня во время общения с журналистами после того, как Ю.ТИМОШЕНКО ушла с заседания Печерского райсуда Киева.

«Возможно, суд сделает попытку слушать дело ночью. Я не исключаю, что судья сейчас скажет, что у нее рабочий день неограничен, исследует материалы дела, а после этого ночью – в 11, 12 или в первом часу ночи – когда не будет журналистов - продолжит рассмотрение», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник обратил внимание на то, что на объявление только 10% материалов, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела, понадобилось более двух часов. «Я не исключаю, что ночью суд сделает попытку перейти к непосредственно выступлениям сторон и представителей сторон, и, возможно, будет попытка сегодня ночью вынести решение», - добавил он.

В то же время С.ВЛАСЕНКО обратил внимание на то, что даже объявленные материалы свидетельствуют об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО.

«На момент, когда в переговоры включилась премьер-министр, и руководители Российской Федерации заявили четко, что цены ниже 450 долларов за газ не будет, во всех объяснениях было отмечено, что в результате переговоров премьер-министров России и Украины удалось получить скидку 20% на 2009 год», - отметил защитник.