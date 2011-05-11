Неопознанная охрана силой отогнала прессу от палаты Луценко

Охранники, находящиеся возле палаты экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в больнице скорой помощи Киева, применили силовые методы, чтобы оттеснить журналистов из помещения.

Как передает корреспондент УНИАН, охрана силой заставила журналистов, телевизионщиков освободить часть коридора под видом, что вроде бы к грузовому лифту будут вывозить какого-то больного.

В частности, охранники в черной одежде в касках на голове в количестве где-то 8 человек применили силовые методы по отношению к представителям СМИ, заставив их освободить часть помещения.

Кроме того, эта же охрана, на форменной одежде которой нет никакого шеврона, свидетельствующего о принадлежности стража порядка к той или другой правоохранительной структуре, не пропустила народных депутатов Юрия ГРЫМЧАКА и Тараса СТЕЦЬКИВА в палату, где находится Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщалось, вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.