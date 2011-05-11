Рыбаков призывает Януковича не подписывать закон о красном флаге

Фракция "Реформы ради будущего" в Верховной Раде Украины призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не подписывать закон о красном флаге.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении за подписью председателя фракции Игоря РЫБАКОВА.

К сожалению, отмечается в сообщении, «празднование Дня Победы во Львове не обошлось без провокаций и столкновений, против чего предостерегали и городская власть, и общественность. При этом, анализ хода событий 9 мая свидетельствует, что к такому развитию ситуации готовились как представители партии „Свобода”, так и представители партий «Родина» и «Русское единство» и др., которые вопреки судебному решению о запрещении 9 мая проведения во Львове собраний, митингов, походов, демонстраций, кроме официальных мероприятий, осуществили шествие с развернутым красным флагом».

По мнению членов фракции "Реформы ради будущего", беспрекословным подтверждением целеустремленных провокационных действий этих политических сил является сообщение об успешном проведении запланированных ими акций на официальных сайтах этих политических сил. Так, на сайте партии „Родина” 9 мая с.г. была обнародована информация о событиях во Львове под заглавием: „Несмотря на сопротивление тысяч националистов, во Львове было развернуто большое Знамя Победы”. На сайте Всекрымского движения „Русское единство” 9 мая в 15:36 была также обнародована информация соответствующего содержания под заглавием „Знамя над городом Льва!”.

Тем самым, отметил И.РЫБАКОВ, «ими был спровоцирован ряд инцидентов с представителями праворадикальной партии «Свобода», которые, очевидно, также готовились к подобному развитию событий, поскольку действовали организовано: некоторые из них имели на лицах медицинские маски, респираторы, использовали при уличных столкновениях дымовые шашки и пр. Вследствие этого имели место столкновение не только с представителями указанных политических сил, но и с милицией. Произошел инцидент с представителями российского консульства, у которых вырвали из рук и растоптали венок, пострадали некоторые ветераны, журналисты и др. Таким образом, празднование во Львове Дня Победы, который, согласно опросам общественного мнения, является праздником фактически для всех украинцев (более 90%) было цинично испорчено. Тем самым, надругались и над памятью тех, кто добыл для нас эту победу. А День Победы, который, по сути, объединяет украинскую нацию, был использован этими политическими силами для углубления ее раскола».

По словам И.РЫБАКОВА, сегодня вполне очевидно, что и поводом, и причиной противостояния во Львове стало использование красного флага во время празднования Дня Победы, что не может объединить украинский народ. Ради того, чтобы избежать подобные инциденты в будущем, депутатская фракция „Реформы ради будущего” обращается к Президенту Украины с призывом не подписывать Закон "О внесении изменений в закон Украины "Об увековечении победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов" относительно порядка официального использования копий знамени Победы.

Фракция также требует наказания должностных лиц, которые допустили отмеченные выше провокации и нарушение общественного порядка, а также привлечение к ответственности их участников и организаторов, отметил И.РЫБАКОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля этого года Верховная Рада 260 голосами поддержала внесение изменений в закон "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (относительно порядка официального использования копий знамени Победы), которыми предусмотрено поднятие 9 мая копий флага Победы на домах, мачтах, флагштоках.

Президент В.ЯНУКОВИЧ до сих пор не подписал этот закон.