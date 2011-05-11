Тигипко обещает поднять зарплату бюджетникам

Кабинет министров принял решение о повышении должностного оклада работникам первого тарифного разряда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Сегодня правительство приняло чрезвычайно важное решение, которое дает возможность повысить должностные оклады работникам первого тарифного разряда единой тарифной сетки», - сказал С.ТИГИПКО.

Он объяснил, что повышение должностных окладов состоится в несколько этапов. В частности, с 1 июля оклад будет повышен на 10 грн., с 1 сентября – на 16 грн., с 1 октября – на 19 грн., с 1 декабря – на 50 грн. «Практически этим решением мы поднимаем заработную плату для всех работников бюджетной сферы», - сказал С.ТИГИПКО.

Он объяснил, что от размера оклада работников первого тарифного разряда зависят оклады всех работников бюджетной сферы. В целом, по словам вице-премьера, это решение даст возможность повысить зарплату бюджетникам в среднем на 12,6%.

Кроме того, по словам С.ТИГИПКО, этим решением уменьшается разница между окладом работников первого тарифного разряда и минимальной заработной платой в Украине.