С кем Украине будет лучше - с ЕС, или с таможенным Союзом (опрос)

Эксперты считают, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом отвечает национальным интересам Украины в большей степени, чем ее участие в Таможенном союзе.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Среди опрошенных экспертов однозначно доминирует мнение, что создание зоны свободной торговли с ЕС отвечает национальным интересам Украины в большей степени, чем ее участие в Таможенном союзе. В целом пропорция оценок составляет – 4,26 и 2,32 (экспертам предлагалось дать оценку по пятибалльной шкале, где «1» – полностью не отвечает национальным интересам, «5» – полностью отвечает).

Эксперты убеждены, что интеграции Украины в Евросоюз препятствуют: высокий уровень коррупции в Украине («да» ответили 93,9% опрошенных, «нет» – 2,6%), медленные социально-экономические реформы (83,5% и 13,9%), несовершенство судопроизводства (87,8% и 5,2%), проблемы с защитой прав иностранных инвесторов (84,3% и 12,2%), неблагоприятные условия ведения бизнеса (83,5% и 13,9%), неэффективная регуляторная политика (79,1% и 7,8%), а также проблемы с развитием демократии (67% и 23,5%).

В то же время, по оценкам экспертов, указанные факторы в основном не являются препятствием для вступления Украины в Таможенный союз. Так, по мнению 63,5% экспертов, высокий уровень коррупции в Украине не является препятствием ее вступления в Таможенный союз; противоположного мнения придерживаются лишь 28,7% опрошенных.

Похожие позиции эксперты высказали и относительно других проблемных аспектов – медленные социально-экономические реформы («нет» – 65,2%, «да» – 28,7%), несовершенство судопроизводства (60,9% и 31,3%), проблемы с защитой прав иностранных инвесторов (53,9% и 38,3%), неблагоприятные условия ведения бизнеса (54,8% и 34,8%), неэффективная регуляторная политика (53% и 28,7%), проблемы с развитием демократии (73,9% и 14,8% соответственно).

Экспертный опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова с 26 по 29 апреля. Опрошены 115 экспертов – народных депутатов, представителей центральных и региональных органов исполнительной власти, государственных и неправительственных исследовательских структур в Киеве и регионах Украины, СМИ.