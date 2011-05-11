Литвин - оппозиции: выйти можно, а как зайти потом – вот проблема
12:07, 11 мая 2011Политика
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Не раз, видно, думал
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал фракции “БЮТ-Батьківщина” и НУ-НС искать компромиссы и не уходить из сессионного зала парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, после того, как эти фракции заявили, что уйдут из сессионного зала в связи с преследованиями бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, В.ЛИТВИН призвал их дать возможность «поддерживать диалог и находить компромисс».
«Если нет, то будет коса на камень находить. Что это даст нам?», - спросил В.ЛИТВИН.
Он отметил, что «уйти можно, а как зайти потом – вот проблема».
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