БЮТ покинул сессионный зал парламента

Фракция "БЮТ-Батькивщина" покинула зал заседаний Верховной Рады в знак протеста против преследований бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер фракции Иван КИРИЛЕНКО отметил, что «через полчаса начинается беспрецедентный судебный процесс над Юлией ТИМОШЕНКО».

«Фракция покидает зал, идет защищать своего лидера», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, «мы видим, как развиваются события относительно газовых соглашений и чем заканчивается этот пузырь криминальный, как развиваются события вокруг автомобилей для сельской местности для помощи людям, как обеспечивают медицинскую помощь, и этот пузырь чем заканчивается».

Как сказал И.КИРИЛЕНКО, «понимаем третий пузырь, который сейчас выдувают – это якобы злоупотребления при подписании газовых соглашений». По его словам, становятся известны факты, что «это будет очередной фарс – фарс уголовного преследования одного из ведущих лидеров оппозиции не только в Украине».

«Мы категорически протестуем против такого произвола. Мы категорически против, чтобы День оппозиции начинался с такого циничного и демонстративного преследования и Юрия ЛУЦЕНКО, и Юлии ТИМОШЕНКО. Мы просим сегодня перенести наши вопросы, которые мы инициировали для рассмотрения, поскольку сегодня среда – День оппозиции», - отметил И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что фракция покидает сессионный зал и идет в зал судебного заседания. «Мы идем защищать нашего лидера и демократию в Украине», - подчеркнул он.

И.КИРИЛЕНКО также поддержал фракцию НУ-НС в необходимости заслушивания генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ и Уполномоченного ВР по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ относительно содержания под стражей Ю.ЛУЦЕНКО.