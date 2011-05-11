Азаров предлагает брать сахар мешками

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству аграрной политики и продовольствия предпринять меры для недопущения дефицита сахара на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы должны быть готовыми к периоду повышенного спроса на сахар (июнь - август)», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

В частности, он поручил ускорить процедуры для ввоза сахара-сырца из тростника, учитывая, что мировые цены на него снижаются.

Также, по мнению Н.АЗАРОВА, необходимо подготовить реализацию приблизительно 80 тысяч тонн сахара Аграрным фондом из государственного интервенционного фонда. «Берите мешками, если в этом есть потребность», - сказал премьер.

Он также сообщил, что остатки сахара в Украине на 1 мая составляют 690 тыс. тонн. Максимальное среднемесячное потребление - 153 тыс. тонн.

«То есть, имеющиеся ресурсы сахара обеспечивают потребность внутреннего рынка на

4,5 месяца», - отметил премьер-министр. Кроме того, по его словам, в рамках тарифной квоты ВТО в Украину в 2011 году будет ввезено 266 тыс. тонн сахара-сырца из тростника.

ОАО "Владимир-Волынский сахарный завод", сообщил Н.АЗАРОВ, уже начал переработку первых партий этого сырья, а ОАО "Гороховский сахарный завод» планирует начать производство 17 мая.

Премьер отметил, что, начиная со второй декады апреля, ценовая ситуация на оптовом рынке сахара в Украине стабильная, предложение и спрос сбалансированы.