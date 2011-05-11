Прокуратура разрешила Луценко в палате телевизор и книги

Прокуратура Киева сообщает об удовлетворительном состоянии здоровья переведенного из СИЗО в больницу бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Киева.

Прокуратура напоминает, что 10 мая по обращению администрации Киевского следственного изолятора следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины дал разрешение на перевод Ю.ЛУЦЕНКО в больницу скорой помощи для проведения медицинского обследования в условиях стационара.

«По сообщению сотрудника прокуратуры г. Киева, который непосредственно осуществляет надзор за соблюдением законов в Киевском следственном изоляторе, состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО на утро 11.05.2011 удовлетворительное. Тахикардии нет, артериальное давление 110/70, ацетон слабопозитивный. Удовлетворена просьба Ю.ЛУЦЕНКО относительно доставки ему в палату телевизора и книг», - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля бывший министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО объявил о начале с 22 апреля голодовки в знак протеста против решения апелляционного суда о продлении срока содержания его под стражей. Суд аргументировал такое решение тем, что Ю.ЛУЦЕНКО и его адвокаты специально медлят с ознакомлением с материалами дела.

10 мая жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается. И.ЛУЦЕНКО сообщила, что в настоящее время вес ее мужа составляет 85,5 килограмма, за время голодовки он потерял 20 килограммов.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.