Защитники Тимошенко сегодня опять потребуют видеосъемку

Представитель экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в суде Сергей ВЛАСЕНКО сегодня снова на заседании Печерского суда Киева по иску экс-премьера будет подавать ходатайство о видеофиксации хода заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил вчера журналистам после объявления перерыва в заседании суда.

«Первым вопросом мы будем подавать повторное ходатайство о возможностях средств массовой информации проводить постоянную съемку», - сказал он.

Также, по словам С.ВЛАСЕНКО, защитники истца будут обращаться к суду с просьбой провести судебное заседание в большем помещении, чем это происходило вчера, ввиду того, что это дело имеет широкий резонанс.

При этом он добавил, что сомневается в удовлетворении своего ходатайства.

Отвечая на вопрос, когда можно ожидать обращения в международные суды, С.ВЛАСЕНКО отметил, что это произойдет только после прохождения всех процедур в Украине.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 мая, Печерский районный суд Киева объявил перерыв в судебном заседании по иску Ю.ТИМОШЕНКО о признании незаконным постановления Генеральной прокуратуры о возбуждении против нее уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года. Перерыв объявлен до 12.00 11 мая.