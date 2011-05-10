Тягнибок заявляет, что события во Львове спровоцировала власть

События во Львове 9 мая спровоцировала власть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения “Свобода”, об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК, комментируя события 9 мая 2011 года во Львове.

«Режим ЯНУКОВИЧА сделал все, чтоб провокации во Львове 9 мая состоялись. И в этой попытке взбудоражить Львов провокаторы от власти грубо унизили местное общество, произвольно пренебрегли решениями органов местного самоуправления, цинично потоптались по судебному решению, принятому именем Украины», - сказал О.ТЯГНИБОК.

По его словам, Всеукраинское объединение «Свобода» предприняло все необходимые законные профилактические шаги, чтобы не допустить 9 мая во Львове провокаций, которые анонсировали промосковские экстремисты. “В первую очередь, наша политическая сила осуществила необходимые политические шаги. В частности, фракции «Свободы» в местных советах инициировали и добились принятия решений о недопустимости использования красных флагов во Львове. Политисполком ВО «Свобода» принял заявление с требованием к Президенту не подписывать соответствующий антиконституционный закон и не допустить вывешивания красных флагов. Кроме этого, «Свобода» осуществила юридическую экспертизу принятого Верховной Радой закона «о красных флагах», в которой указала на его неконституционность. В конечном итоге, Президент ЯНУКОВИЧ, очевидно, осознавая грубое нарушение Конституции, осуществленное коалицией и демолиберальніми тушками, так и не подписал одиозный «краснознаменный» закон”, - напомнил О.ТЯГНИБОК.

Кроме того, по его словам, в канун 9 мая «Свобода» неоднократно обращалась к правоохранительным органам с требованием не допустить любых провокации во Львове на День победы.

Кроме того, по его словам, «Свобода» в судебном порядке добилась запрета “антигосударственных экстремистских шабашей” во Львове.

О.ТЯГНИБОК утверждает, что “власть осуществила и сопровождала реваншистскую «краснознаменную» провокацию, не осознавая ее возможных последствий”. “Обратите внимание, как цинично выглядит картина, когда утром 9 мая стражи порядка не допускали львовских ветеранов и их семьи для возложения цветов к могилам на Марсовом поле, а в обед, грубо пренебрегая судебным решениям, чуть ли не за руки завели провокаторов на Холм Славы и разрешили совершить антигосударственный шабаш, после чего под милицейским прикрытием вывезли промосковских гастролеров за пределы Львова...”, - сказал лидер “Свободы”.

По его словам, “такой позор, когда несмотря на все судебные решения, власть продолжает инсинуации, не выдержали простые львовяне, которые вышли на улице родного города, чтобі защитить собственную честь и достоинство и не дать топтать Конституцию и закон. Это был ответ львовской общині на антиукраинскую провокацию”.

О.ТЯГНИБОК утверждает, что 9 мая 2011 года во Львове не было противостояния противоположных политических сил. “Это была грубая провокация власти, которая должна нести полную ответственность за свои позорные действия. 9 мая львовская община уже дало им адекватный ответ. Режим ЯНУКОВИЧА должен помнить, что, пренебрегая волей народа, органов местного самоуправления, Конституцией, судебными решениями, принятыми именем Украины, она оставляет для Нации только один способ действия – революцию. Именно так, в конечном итоге, и начинались революционные события 2004 года», – отметил О.ТЯГНИБОК.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 мая, после официальных мероприятий возле Холма Славы и Марсового поля во Львове состоялись столкновения между представителями патриотических сил и лицами, праздновавшими День победы, - представителями партий КПУ, «Родыны», «Русского единства» и ветеранами.

По данным ВО "Свобода", во время столкновений во Львове были задержаны пять активистов и сторонников парторганизации «Свободы». Кроме того, в больницу попали двое ее членов. Одному, 1983 г.р., прострелили ногу, другому, 1988 г.р., милицейской дубинкой разбили голову, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

В свою очередь, Львовская городская организация Партии регионов заявила, что вследствие нападения представителей ультраправых сил 9 мая во Львове пострадали члены городской организации Партии регионов, у которых на груди были георгиевские ленточки.