В Тернополе столкновение коммунистов и ультраправых предотвратили

В Тернополе работники правоохранительных органов предотвратили столкновение между коммунистами и представителями ВО «Свобода».

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, конфликт возник после того, как в завершение официальных торжеств к холму Славы с партийными флагами подошли представители партий левого направления и ветераны войны. В дискуссию с ними о правомерности использования партийных флагов КПУ, «Русского единства» и обычных красных флагов вступили местные депутаты от ВО «Свобода», которые пытались помешать движению колонны с красными флагами.

«Милиционеры стали между конфликтующими, которые не достигли согласия, а затем желающие почтить память павших в войне отправились к холму Славы в сопровождении милиции», – говорится в сообщении отдела общественных связей.

Неподалёку от мемориала представители левых партий и ветераны в окружении правоохранителей провели митинг. Его сопровождали недовольные возгласы политических оппонентов.

Нарушений общественного правопорядка, заверили в областном управлении милиции, не было.

В общей сложности правопорядок во время проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Победы в Тернопольской области обеспечивают свыше 700 работников милиции.