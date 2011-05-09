Коммунисты вынесли на Крещатик Сталина

В Киеве представители партий левого направления проводят праздничное шествие в честь Дня Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, по Крещатику следует колонна, в составе которой - представители КПУ, СПУ, Союза левых сил и др. В целом в колонне – около 2,5 тысячи человек, которые держат флаги Советского Союза, Украины, Беларуси, а также Кубы.

Во главе колонны участники шествия несут самую большую в СНГ копию знамени Победы, которое было установлено 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине.

Кроме того, сторонники КПУ держат в руках портреты Сталина и лозунги: «За Родину, за Сталина!», «Проснись, вставай, товарищ Сталин, страну от гибели спасай!».

Среди участников шествия - лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО и первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК.

Участниками шествия являются преимущественно люди преклонного возраста.