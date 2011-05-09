Янукович знает, в чем «залог будущего»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Победа в Великой Отечественной войне является важнейшей вехой на пути создания нового гуманного мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на столичном Майдане Незалежности на торжествах по случаю 66-й годовщины Победы.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, именно 66 лет тому назад, после победы в Великой Отечественной войне, началось строительство единой демократической Европы, присоединиться к которой Украина стремится сегодня.

«9 мая для всех нас - священная дата. Она омыта кровью героев, мучеников и праведников этого мира, и память о них никогда не сотрется», - сказал Президент, добавив, что эта память будет передаваться из поколения в поколение, и в этом залог будущего.