Янукович обещает «отпор всем, кто стремится погреться в кровавом костре»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что государство даст достойный отпор всем, кто будет вносить раздор в украинское общество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на столичном Майдане Незалежности на торжествах по случаю 66-й годовщины Победы.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что его глубоко возмущают попытки политических спекуляций вокруг трагических событий XX века. «Ради дешевой популярности некоторые деятели вновь пытаются расколоть украинцев. Убежден, всем хватит мудрости и терпимости. Мы усвоили страшные уроки нашей истории и этой войны в частности. Мы помним, что разговоры об иерархии наций, превосходство одних народов над другими - это первый шаг на пути раздора, вражды и страшнее всего – пролития человеческой крови», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он заявил, что государство даст достойный отпор всем, кто стремится «погреться на кровавом костре».

Глава государства заверил, что Украина будет продолжать курс на развитие гражданского общества, углубления междунационального понимания и межкультурного диалога внутри страны, курс на обеспечение добрососедских отношений и взаимовыгодного партнерства во внешней политике.

«Это наша общая обязанность перед родителями-героями. Победа наших родителей вдохновляет нас на труд ради будущего», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что нужно создать такую страну, которой бы гордились и нынешнее, и будущие поколения.