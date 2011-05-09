По Крещатику красный флаг пронесли перед сине-желтым

Во время торжественного шествия Хрещатиком по случаю 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне знамя Победы несли впереди государственного, сине-желтого флага.

Красный флаг был установлен на БТР, который ехал первым.

Затем пронесли штандарты четырех украинских фронтов.

Третими шли воины почетного караула Минобороны с государственным флагом Украины.

Праздничную колону возглавил президент Виктор Янукович. Также в торжествах приняли участие премьер Николай Азаров, спикер Владимир Литвин, глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов.

Во время торжественного шествия "Марш Победы" столицей проехали БТР, танк Т-34, автомобили "Виллис", ГАЗ-67 с пушками ПТА и ЗИС-5 с пушкой ЗИС-3.

Как известно, 21 апреля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий вывешивание 9 мая рядом с государственным флагом красного флага победы.

По состоянию на 10 утра 9 мая на официальном сайте президента Виктора Януковича отсутствует информация о подписании президентом этого закона.

Украинская правда