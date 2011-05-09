В Страсбурге протестуют против возврата Украины к тоталитарному режиму

10 мая возле здания Европейского парламента в Страсбурге (Франция) украинские журналисты и активисты неправительственных общественных организаций начнут автопробег против возвращения Украины к тоталитарному режиму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народная самооборона", акция будет проводиться с целью привлечь внимание европейского содружества к свертыванию демократии в Украине, посягательство на соблюдение прав человека и преследования представителей оппозиции по политическим мотивам.

“Участники акции также заявят о своей поддержке бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО, который уже больше двух недель голодает в СИЗО в знак протеста против безосновательного и противозаконного содержания под стражей на протяжении 4-х месяцев”, - отмечает пресс-служба партии.

В “Народной самообороне” напомнили, что на днях ее лидеры разослали письма-обращения к землякам за пределами Украины с призывом, начиная с понедельника, 9 мая, самоорганизоваться и выразить решительный протест против развернутых в Украине политических репрессий под посольствами и консульствами Украины в других государствах.