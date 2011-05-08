Представители УНП почтили память жертв Второй мировой войны

В Чернигове в день капитуляции Германии представители Украинской народной партии почтили память жертв Второй мировой войны в противовес городским мероприятиям, которые состоятся завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, представители УНП собрались возле мемориала "Жертвам фашизма" в Чернигове, который создан на месте, где в 1941 и 1943 годах части Красной Армии вели бои с немецкими войсками во время обороны и освобождения областного центра Черниговщины.

Во время оккупации города гитлеровцы совершили кровавую расправу над пленными воинами Красной Армии и мирными жителями. Осенью в 1943 году судебно-медицинская экспертная комиссия на опушке леса, к югу от Подусовского хутора, обнаружила и исследовала 11 могил, в которых похоронено около 15 тысяч граждан, расстрелянных и замученных оккупантами. А 8 мая 1975 года там открыт мемориал.

Настоятель Кафедрального собора Святой великомученицы Екатерины УПЦ Киевского Патриархата отец ЕВГЕНИЙ (ОРДА) осуществил поминальное богослужение по погибшим защитникам Отчизны и жертвам войны.

Кроме того, сегодня возле храма св. вмц Екатерины молитвой почтили память жертв Второй мировой войны.