Патриарх Кирилл принял участие в церемонии на Мемориале Славы

Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ сегодня в Харькове принял участие в торжественной церемонии возложения венков к Мемориалу Славы в Лесопарке и почтил память погибших советских воинов минутой молчания.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы также приняли участие вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ, председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ, харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС, викарий Харьковской епархии (УПЦ МП) архиепископ Изюмский АНУФРИЙ, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ, генеральный консул России в Харькове Всеволод ФИЛИПП.

После церемонии возложения венков патриарх КИРИЛЛ обратился к присутствующим с пастырским словом.

Как сообщал УНИАН, предстоятель РПЦ, патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ прибыл в Украину 6 мая для участия в торжествах по случаю 60-летия митрополита Донецкого и Мариупольского (УПЦ МП) ИЛЛАРИОНА и 90-летия Митрополита Харьковского и Богодуховского (УПЦ МП) НИКОДИМА. 6 мая он отслужил литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Донецке.

7 мая патриарх КИРИЛЛ прибыл в Харьков, где посетил Свято-Благовещенский кафедральный собор и принял участие в торжественной Академии, посвященной 90-летию со дня рождения митрополита Харьковского и Богодуховского (УПЦ МП) НИКОДИМА.

Сегодня утром патриарх отслужил Божественную литургию на площади Свободы в Харькове.