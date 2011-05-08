В Тернополе презентовали иллюстрированную историю УПА

В Тернополе презентовали иллюстрированную историю украинского освободительного движения «Українська Повстанська Армія. Історія нескорених».

Как передает корреспондент УНИАН, организовали презентацию представители львовского Центра исследования освободительного движения.

Они представили 22 плаката, иллюстрированные документами о создании УПА, деятельности воинов, их быте и досуге, а также о роли украинских женщин в освободительных движениях.

«В период, когда происходит переписывание учебников истории Украины и уничтожения исторических фактов о деятельности ОУН-УПА, такая информация даст возможность каждому школьнику ознакомиться с правдивой историей борцов за свободу и независимость Украины», – отметил во время презентации заместитель городского председателя Тернополя по гуманитарным вопросам Леонид БИЦЮРА.

Он сообщил, что принято решение об обеспечении плакатами по научно-популярному проекту «Українська Повстанська Армія. Історія нескорених» всех школ города.

По словам председателя Тернопольского областного совета Алексея КАЙДЫ, также этими плакатами будут обеспечены все школы в области.

«Мы – нация со славной историей, у нас есть свои герои и свои даты побед, которыми можем гордиться. К сожалению, в настоящее время фальшивые научные работники целыми страницами выбрасывают дни наших славных побед и подвигов, пытаются предать забвению имена наших героев. Убежден, что им это не удастся», – отметил А.КАЙДА.