Всемирный конгресс украинцев возмущен законом о Знамени Победы

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) обеспокоен политической незрелостью депутатов ВР, которые пытаются ввести в употребление понятие «Знамя Победы».

Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном ВКУ.

«Мировое украинство говорит об опасности возвращения Украины к коммунизму и обеспокоено политической незрелостью депутатов, которые на 20-м году независимости легализовали символику осужденной миром за тоталитаризм советской империи», - отмечают в ВКУ.

Как подчеркивается в сообщении, «Всемирный Конгресс Украинцев выражает возмущение в связи с одобрением Верховной Радой изменений к Закону Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", которые вводят в употребление новое понятие «Знамя Победы», которым является красный флаг, в частности с изображением звезды и серпа и молота, а также обязывают проводить «официальный подъем в День Победы копий Знамени Победы на домах (мачтах, флагштоках) рядом с Государственным флагом Украины».

«ВКУ глубоко обеспокоен политической незрелостью и национальной несознательностью народных депутатов, которые на 20-м году независимости Украины приняли изменения к Закону относительно легализации красного флага», - говорится в заявлении.

Всемирный конгресс украинцев, который представляет интересы более 20 миллионов украинцев мира, делает неутешительное заключение: «Этим самым они сделали возможным пропаганду в Украине символики советской империи, тоталитаризм которой осудило международное содружество, и заявили о желании вернуть Украину к коммунистическому авторитарному режиму».

Президент ВКУ Евген ЧОЛИЙ считает, что «принятие решения об официальном использовании красного флага является надругательством над памятью миллионов украинцев, пострадавших в результате более чем 70-летнего господства в Украине тоталитарного коммунистического режима, который под своим красным флагом осуществлял геноцид украинского народа, разрушал украинские церкви, уничтожал украинских деятелей науки и культуры и любое проявление украинского национального духа».

Справка УНИАН. Всемирный Конгресс Украинцев - международная координационная надстройка украинских общин диаспоры. ВКУ представляет интересы более чем 20 миллионов украинцев и объединяет в своем составе украинские организации из 32-х стран мира. Основан в 1967 году, ВКУ был признан неправительственной организацией в Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций в 2003 г.