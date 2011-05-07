Присяжнюк: ветераны Киевщины получили помощь - более 10 миллионов

Накануне 66-й годовщин Победы в Великой Отечественной войне ветераны Киевской области получили из бюджета государства, бюджета области и меценатов материальную помощь на общую сумму свыше 10 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам перед торжествами для ветеранов в помещении Киевской облгосадминистрации заявил председатель КОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, в настоящее время в области насчитывается 93 тысячи ветеранов войны. Органы государственной власти, как отметил А.ПРИСЯЖНЮК, местные власти и меценаты накануне праздника изыскали достаточно большие средства для того, чтобы поддержать ветеранов. В частности, из государственного бюджета в качестве единовременной помощи им было предоставлено от 1 до 2 тысяч гривен, из областного бюджета еще по 200 грн. Кроме того, к дню Победы 15 ветеранам были вручены автомобили и 5 квартир.

В то же время А.ПРИСЯЖНЮК заверил, что материальная помощь ветеранам «не закончится 7 или 9 мая, мы будем помогать ветеранам и в дальнейшем». По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, накануне праздника практически все ветераны, инвалиды и участники войны прошли медицинское обследование, а тем, кому это было нужно, были госпитализированы.

«Мы не только объявили год назад 65-ю годовщину Годом ветеранов, это будет и 66-я годовщина и следующие. Мы будем проявлять заботу о ветеранах и в дальнейшем», - заверил губернатор Киевской области.