Литвин понял, что лучше принять решение сейчас, чем потом из-под палки

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в мае парламент должен принять решение относительно персонального голосования народными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос, когда будет рассмотрен в парламенте вопрос относительно персонального голосования каждым народным депутатом в сессионном зале.

По его словам, сейчас данный вопрос находится «на рассмотрении в комитете». «Я думаю, что в течение двух следующих неделях, а у нас май будет насыщен в плане работы в сессионном зале, нужно выйти на принятие окончательного решения», - отметил В.ЛИТВИН. При этом он добавил, что «лучше принять решение это сейчас, чем потом – из-за недовольства людей». Председатель ВР убежден, что решение все равно придется принимать, поэтому «лучше раньше, чем позже».